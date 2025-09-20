Titan Blaze (BLAZE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.068938 $ 0.068938 $ 0.068938 24 timer lav $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 24 timer høy 24 timer lav $ 0.068938$ 0.068938 $ 0.068938 24 timer høy $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 All Time High $ 53.93$ 53.93 $ 53.93 Laveste pris $ 0.057319$ 0.057319 $ 0.057319 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +2.65% Prisendring (7D) +2.65% Prisendring (7D) +2.65%

Titan Blaze (BLAZE) sanntidsprisen er $0.070766. I løpet av de siste 24 timene har BLAZE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.068938 og et toppnivå på $ 1.54, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLAZE er $ 53.93, mens den rekordlave prisen er $ 0.057319.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLAZE endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +2.65% over 24 timer og +2.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Titan Blaze (BLAZE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 95.50K$ 95.50K $ 95.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.50K$ 95.50K $ 95.50K Opplagsforsyning 1.35M 1.35M 1.35M Total forsyning 1,349,502.849774094 1,349,502.849774094 1,349,502.849774094

Nåværende markedsverdi på Titan Blaze er $ 95.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLAZE er 1.35M, med en total tilgang på 1349502.849774094. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.50K.