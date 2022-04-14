TITAN AI (TIAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TITAN AI (TIAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TITAN AI (TIAI) Informasjon Titan AI is building a decentralized, autonomous AI and robotics infrastructure aimed at creating truly self-operating intelligent agents that will improve efficiency and cut costs for agriculture processes. The project envisions a future where these AI are not only open-source and permissionless but also capable of governing itself through an on-chain DAO. Titan AI combines blockchain, robotics, and AI to deploy self-evolving agents that operate independently across physical and digital environments. Offisiell nettside: https://titanchain.ai/ Kjøp TIAI nå!

TITAN AI (TIAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TITAN AI (TIAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.10K $ 11.10K $ 11.10K Total forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Sirkulerende forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.10K $ 11.10K $ 11.10K All-time high: $ 0.00297382 $ 0.00297382 $ 0.00297382 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om TITAN AI (TIAI) pris

TITAN AI (TIAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TITAN AI (TIAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TIAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TIAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TIAIs tokenomics, kan du utforske TIAI tokenets livepris!

TIAI prisforutsigelse Vil du vite hvor TIAI kan være på vei? Vår TIAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TIAI tokenets prisforutsigelse nå!

