TITAN AI (TIAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00297382$ 0.00297382 $ 0.00297382 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -4.99% Prisendring (7D) -6.85% Prisendring (7D) -6.85%

TITAN AI (TIAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TIAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TIAI er $ 0.00297382, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TIAI endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -4.99% over 24 timer og -6.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TITAN AI (TIAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.81K$ 11.81K $ 11.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.81K$ 11.81K $ 11.81K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,966,119.546626 999,966,119.546626 999,966,119.546626

Nåværende markedsverdi på TITAN AI er $ 11.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TIAI er 999.97M, med en total tilgang på 999966119.546626. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.81K.