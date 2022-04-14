Tired Dad (TIRED) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tired Dad (TIRED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tired Dad (TIRED) Informasjon This coin was created to bring unity and fairness to this market. The creators mission is to make a strong community with strong values in honesty and transparency. $TIRED is for all the people who may have lost trust in this industry. Team members make regular live videos, are doxed, and regularly explain to the community how they are actively working to make their coin more valuable. Patience with prevail. Offisiell nettside: https://tireddadcoin.com/ Kjøp TIRED nå!

Tired Dad (TIRED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tired Dad (TIRED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.40K $ 45.40K $ 45.40K Total forsyning: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Sirkulerende forsyning: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.40K $ 45.40K $ 45.40K All-time high: $ 0.00565141 $ 0.00565141 $ 0.00565141 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Tired Dad (TIRED) pris

Tired Dad (TIRED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tired Dad (TIRED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TIRED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TIRED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TIREDs tokenomics, kan du utforske TIRED tokenets livepris!

TIRED prisforutsigelse Vil du vite hvor TIRED kan være på vei? Vår TIRED prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TIRED tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!