Tired Dad (TIRED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00565141$ 0.00565141 $ 0.00565141 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +2.33% Prisendring (1D) -6.54% Prisendring (7D) -16.24% Prisendring (7D) -16.24%

Tired Dad (TIRED) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TIRED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TIRED er $ 0.00565141, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TIRED endret seg med +2.33% i løpet av den siste timen, -6.54% over 24 timer og -16.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tired Dad (TIRED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.60K$ 48.60K $ 48.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.60K$ 48.60K $ 48.60K Opplagsforsyning 999.74M 999.74M 999.74M Total forsyning 999,737,296.590889 999,737,296.590889 999,737,296.590889

Nåværende markedsverdi på Tired Dad er $ 48.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TIRED er 999.74M, med en total tilgang på 999737296.590889. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.60K.