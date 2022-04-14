TIMES ($TIMES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TIMES ($TIMES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TIMES ($TIMES) Informasjon The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You’ll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You’ll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing. Offisiell nettside: https://timestoken.xyz/ Teknisk dokument: https://timestoken.xyz/whitepaper Kjøp $TIMES nå!

TIMES ($TIMES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TIMES ($TIMES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 208.56K $ 208.56K $ 208.56K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 407.31M $ 407.31M $ 407.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 512.04K $ 512.04K $ 512.04K All-time high: $ 0.126407 $ 0.126407 $ 0.126407 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00051204 $ 0.00051204 $ 0.00051204 Lær mer om TIMES ($TIMES) pris

TIMES ($TIMES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TIMES ($TIMES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $TIMES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $TIMES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $TIMESs tokenomics, kan du utforske $TIMES tokenets livepris!

$TIMES prisforutsigelse Vil du vite hvor $TIMES kan være på vei? Vår $TIMES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $TIMES tokenets prisforutsigelse nå!

