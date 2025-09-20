TIMES ($TIMES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.126407$ 0.126407 $ 0.126407 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) -8.66% Prisendring (7D) -0.79% Prisendring (7D) -0.79%

TIMES ($TIMES) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $TIMES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $TIMES er $ 0.126407, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $TIMES endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, -8.66% over 24 timer og -0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TIMES ($TIMES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 227.10K$ 227.10K $ 227.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 557.56K$ 557.56K $ 557.56K Opplagsforsyning 407.31M 407.31M 407.31M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TIMES er $ 227.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $TIMES er 407.31M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 557.56K.