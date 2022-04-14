Time Capital Markets (TCM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Time Capital Markets (TCM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Time Capital Markets (TCM) Informasjon Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators). Offisiell nettside: https://www.daos.fun/28PgAVUab53W26qgu3TfffsxHF2rAFf1zvJJzE3Kdaos Kjøp TCM nå!

Time Capital Markets (TCM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Time Capital Markets (TCM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 67.19K $ 67.19K $ 67.19K Total forsyning: $ 955.83M $ 955.83M $ 955.83M Sirkulerende forsyning: $ 955.83M $ 955.83M $ 955.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 67.19K $ 67.19K $ 67.19K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Time Capital Markets (TCM) pris

Time Capital Markets (TCM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Time Capital Markets (TCM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TCM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TCM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TCMs tokenomics, kan du utforske TCM tokenets livepris!

TCM prisforutsigelse Vil du vite hvor TCM kan være på vei? Vår TCM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TCM tokenets prisforutsigelse nå!

