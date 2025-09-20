Time Capital Markets (TCM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00007239 $ 0.00007239 $ 0.00007239 24 timer lav $ 0.00008195 $ 0.00008195 $ 0.00008195 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00007239$ 0.00007239 $ 0.00007239 24 timer høy $ 0.00008195$ 0.00008195 $ 0.00008195 All Time High $ 0.00078742$ 0.00078742 $ 0.00078742 Laveste pris $ 0.00007239$ 0.00007239 $ 0.00007239 Prisendring (1H) -0.29% Prisendring (1D) -0.10% Prisendring (7D) -33.88% Prisendring (7D) -33.88%

Time Capital Markets (TCM) sanntidsprisen er $0.0000749. I løpet av de siste 24 timene har TCM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007239 og et toppnivå på $ 0.00008195, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TCM er $ 0.00078742, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007239.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TCM endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -0.10% over 24 timer og -33.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Time Capital Markets (TCM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.59K$ 71.59K $ 71.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.59K$ 71.59K $ 71.59K Opplagsforsyning 955.83M 955.83M 955.83M Total forsyning 955,829,209.9986097 955,829,209.9986097 955,829,209.9986097

Nåværende markedsverdi på Time Capital Markets er $ 71.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TCM er 955.83M, med en total tilgang på 955829209.9986097. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.59K.