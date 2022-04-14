Tilt Coin (TILT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tilt Coin (TILT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tilt Coin (TILT) Informasjon Tilt is the native utility and governance token of the Tilt platform—your all‑in‑one Solana toolkit for trading, analysis, and on‑chain insights. Integrated KOL Tracking: Tap into curated data on key opinion leaders’ activity and past usernames, so you never miss a trend. Deep Token Analytics: Access real‑time metrics on liquidity, volume, and on‑chain flow to make data‑driven decisions. Seamless Trading: Execute instant swaps with optimized routing and minimal slippage, all within the Tilt interface. Browser Toolbar: Instantly view profile history, token performance, and contract interactions right on X —no extra tabs required. DEX‑Paid Tracker: Monitor paid promotions and liquidity events across decentralized exchanges to spot emerging opportunities. Live Token‑Locks Monitoring: Track on‑chain lockup schedules and unlock events in real time, ensuring you stay ahead of large token movements. Holders of Tilt enjoy fee discounts, priority access to new features, and voting rights over platform upgrades. Power your Solana journey with Tilt —built by trenchers, for trenchers. Offisiell nettside: https://tilt.wtf Kjøp TILT nå!

Tilt Coin (TILT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tilt Coin (TILT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 113.67K $ 113.67K $ 113.67K Total forsyning: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M Sirkulerende forsyning: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 113.67K $ 113.67K $ 113.67K All-time high: $ 0.00134646 $ 0.00134646 $ 0.00134646 All-Time Low: $ 0.0001037 $ 0.0001037 $ 0.0001037 Nåværende pris: $ 0.00011359 $ 0.00011359 $ 0.00011359 Lær mer om Tilt Coin (TILT) pris

Tilt Coin (TILT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tilt Coin (TILT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TILT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TILT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TILTs tokenomics, kan du utforske TILT tokenets livepris!

TILT prisforutsigelse Vil du vite hvor TILT kan være på vei? Vår TILT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TILT tokenets prisforutsigelse nå!

