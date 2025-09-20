Tigres Fan Token (TIGRES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.1237 24 timer høy $ 0.1252 All Time High $ 9.98 Laveste pris $ 0.1166 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -0.56% Prisendring (7D) -5.93%

Tigres Fan Token (TIGRES) sanntidsprisen er $0.1237. I løpet av de siste 24 timene har TIGRES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1237 og et toppnivå på $ 0.1252, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TIGRES er $ 9.98, mens den rekordlave prisen er $ 0.1166.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TIGRES endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.56% over 24 timer og -5.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tigres Fan Token (TIGRES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 346.35K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.47M Opplagsforsyning 2.80M Total forsyning 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tigres Fan Token er $ 346.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TIGRES er 2.80M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.47M.