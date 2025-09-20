Tidex (TDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00790177 $ 0.00790177 $ 0.00790177 24 timer lav $ 0.00790262 $ 0.00790262 $ 0.00790262 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00790177$ 0.00790177 $ 0.00790177 24 timer høy $ 0.00790262$ 0.00790262 $ 0.00790262 All Time High $ 0.804177$ 0.804177 $ 0.804177 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) +0.03% Prisendring (7D) +0.03%

Tidex (TDX) sanntidsprisen er $0.00790228. I løpet av de siste 24 timene har TDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00790177 og et toppnivå på $ 0.00790262, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TDX er $ 0.804177, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TDX endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tidex (TDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 79.02K$ 79.02K $ 79.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 790.23K$ 790.23K $ 790.23K Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tidex er $ 79.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TDX er 10.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 790.23K.