Tidecoin (TDC) Informasjon Tidecoin offers a high level of protection for digital assets through the use of Falcon-512 (Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU), an advanced cryptographic algorithm based on lattice structures. Unlike traditional cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin, which may face vulnerabilities with the rise of quantum computing, Tidecoin is built to handle these future challenges. Offisiell nettside: https://tidecoin.org/ Teknisk dokument: https://github.com/tidecoin-old/whitepaper/blob/master/tidecoin.pdf Kjøp TDC nå!

Tidecoin (TDC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tidecoin (TDC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Total forsyning: $ 18.64M $ 18.64M $ 18.64M Sirkulerende forsyning: $ 18.63M $ 18.63M $ 18.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M All-time high: $ 0.778444 $ 0.778444 $ 0.778444 All-Time Low: $ 0.04441292 $ 0.04441292 $ 0.04441292 Nåværende pris: $ 0.093052 $ 0.093052 $ 0.093052 Lær mer om Tidecoin (TDC) pris

Tidecoin (TDC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tidecoin (TDC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TDC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TDC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TDCs tokenomics, kan du utforske TDC tokenets livepris!

TDC prisforutsigelse Vil du vite hvor TDC kan være på vei? Vår TDC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TDC tokenets prisforutsigelse nå!

