Tidal Finance (TIDAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.05676$ 0.05676 $ 0.05676 Laveste pris $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.70% Prisendring (7D) -3.70%

Tidal Finance (TIDAL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TIDAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TIDAL er $ 0.05676, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TIDAL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tidal Finance (TIDAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 98.32K$ 98.32K $ 98.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 247.15K$ 247.15K $ 247.15K Opplagsforsyning 7.89B 7.89B 7.89B Total forsyning 19,838,000,001.0 19,838,000,001.0 19,838,000,001.0

Nåværende markedsverdi på Tidal Finance er $ 98.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TIDAL er 7.89B, med en total tilgang på 19838000001.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 247.15K.