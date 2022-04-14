Tiamonds (TOTO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tiamonds (TOTO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tiamonds (TOTO) Informasjon Tiamonds is transforming how we think about owning and trading real-world assets. Initially focused on tokenizing diamonds, Tiamonds 2.0 takes it a step further, expanding to include a wide range of assets such as commodities, real estate, art, collectibles, and financial instruments. With the power of blockchain, Tiamonds makes it easy to own and trade assets securely, without the traditional barriers like storage or shipping costs. Offisiell nettside: https://tiamonds.com/ Teknisk dokument: https://tiamonds.s3.us-east-1.amazonaws.com/website/Tiamonds+TOTO+White+Paper+-+International+Edition.pdf Kjøp TOTO nå!

Tiamonds (TOTO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tiamonds (TOTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Total forsyning: $ 945.12M $ 945.12M $ 945.12M Sirkulerende forsyning: $ 291.99M $ 291.99M $ 291.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.18M $ 5.18M $ 5.18M All-time high: $ 0.00966738 $ 0.00966738 $ 0.00966738 All-Time Low: $ 0.00514559 $ 0.00514559 $ 0.00514559 Nåværende pris: $ 0.00547748 $ 0.00547748 $ 0.00547748 Lær mer om Tiamonds (TOTO) pris

Tiamonds (TOTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tiamonds (TOTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOTO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOTOs tokenomics, kan du utforske TOTO tokenets livepris!

