Tiamonds (TOTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0,00561657 $ 0,00561657 $ 0,00561657 24 timer lav $ 0,00570721 $ 0,00570721 $ 0,00570721 24 timer høy 24 timer lav $ 0,00561657$ 0,00561657 $ 0,00561657 24 timer høy $ 0,00570721$ 0,00570721 $ 0,00570721 All Time High $ 0,00966738$ 0,00966738 $ 0,00966738 Laveste pris $ 0,00514559$ 0,00514559 $ 0,00514559 Prisendring (1H) +0,04% Prisendring (1D) -1,28% Prisendring (7D) -0,10% Prisendring (7D) -0,10%

Tiamonds (TOTO) sanntidsprisen er $0,0056315. I løpet av de siste 24 timene har TOTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0,00561657 og et toppnivå på $ 0,00570721, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOTO er $ 0,00966738, mens den rekordlave prisen er $ 0,00514559.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOTO endret seg med +0,04% i løpet av den siste timen, -1,28% over 24 timer og -0,10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tiamonds (TOTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1,64M$ 1,64M $ 1,64M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5,32M$ 5,32M $ 5,32M Opplagsforsyning 291,44M 291,44M 291,44M Total forsyning 944 565 435,76366 944 565 435,76366 944 565 435,76366

Nåværende markedsverdi på Tiamonds er $ 1,64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOTO er 291,44M, med en total tilgang på 944565435.76366. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5,32M.