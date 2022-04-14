This Is My Iguana (TIMI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i This Is My Iguana (TIMI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

This Is My Iguana (TIMI) Informasjon Brian, the bald-headed mastermind steering the ship at Coinbase, has a not-so-secret childhood hero: an iguana! Although the iguana's name remains unknown, it doesn't diminish the significant role it played in young Brian's life. Brian affectionately introduces this inspiring reptile as "This Is My Iguana," or $TIMI for short. The iguana's influence on Brian is evident, as he often shares stories about how this unique pet taught him resilience, adaptability, and the importance of thinking outside the box. These lessons have undeniably shaped his approach to innovation and leadership at Coinbase, making $TIMI more than just a quirky mascot—it's a symbol of the unconventional thinking that drives the company forward. Offisiell nettside: https://thisismyiguana.io/

This Is My Iguana (TIMI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for This Is My Iguana (TIMI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 215.94K $ 215.94K $ 215.94K Total forsyning: $ 942.23M $ 942.23M $ 942.23M Sirkulerende forsyning: $ 942.23M $ 942.23M $ 942.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 215.94K $ 215.94K $ 215.94K All-time high: $ 0.00860314 $ 0.00860314 $ 0.00860314 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00022921 $ 0.00022921 $ 0.00022921

This Is My Iguana (TIMI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak This Is My Iguana (TIMI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TIMI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TIMI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TIMIs tokenomics, kan du utforske TIMI tokenets livepris!

TIMI prisforutsigelse Vil du vite hvor TIMI kan være på vei? Vår TIMI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

