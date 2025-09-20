This Is My Iguana (TIMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00860314 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -1.53% Prisendring (7D) -8.29%

This Is My Iguana (TIMI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TIMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TIMI er $ 0.00860314, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TIMI endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -1.53% over 24 timer og -8.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

This Is My Iguana (TIMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 242.82K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 242.82K Opplagsforsyning 942.23M Total forsyning 942,225,507.7814456

Nåværende markedsverdi på This Is My Iguana er $ 242.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TIMI er 942.23M, med en total tilgang på 942225507.7814456. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 242.82K.