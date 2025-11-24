Hva er GLAZE

this coin is so good (GLAZE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i this coin is so good (GLAZE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

this coin is so good (GLAZE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for this coin is so good (GLAZE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.88K $ 6.88K $ 6.88K Total forsyning: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M Sirkulerende forsyning: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.88K $ 6.88K $ 6.88K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om this coin is so good (GLAZE) pris Kjøp GLAZE nå!

this coin is so good (GLAZE) Informasjon Offisiell nettside: https://glazethiscoin.fun

this coin is so good (GLAZE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak this coin is so good (GLAZE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLAZE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLAZE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLAZEs tokenomics, kan du utforske GLAZE tokenets livepris!

GLAZE prisforutsigelse Vil du vite hvor GLAZE kan være på vei? Vår GLAZE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GLAZE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!