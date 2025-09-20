Thief Cat (NAMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0000402 24 timer høy $ 0.00004135 All Time High $ 0.00346739 Laveste pris $ 0.00002218 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) -0.93% Prisendring (7D) -4.64%

Thief Cat (NAMI) sanntidsprisen er $0.00004058. I løpet av de siste 24 timene har NAMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000402 og et toppnivå på $ 0.00004135, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAMI er $ 0.00346739, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002218.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAMI endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -0.93% over 24 timer og -4.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Thief Cat (NAMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.60K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.60K Opplagsforsyning 951.07M Total forsyning 951,067,144.407616

Nåværende markedsverdi på Thief Cat er $ 38.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NAMI er 951.07M, med en total tilgang på 951067144.407616. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.60K.