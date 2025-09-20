Dagens theydontloveyoulikeiloveyou livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WAIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens theydontloveyoulikeiloveyou livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WAIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 WAIT til USD livepris:

--
----
-7.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:19:29 (UTC+8)

theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.063126
$ 0.063126$ 0.063126

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-7.17%

-10.90%

-10.90%

theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WAIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAIT er $ 0.063126, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAIT endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -7.17% over 24 timer og -10.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) Markedsinformasjon

$ 61.60K
$ 61.60K$ 61.60K

--
----

$ 61.60K
$ 61.60K$ 61.60K

999.22M
999.22M 999.22M

999,215,924.029812
999,215,924.029812 999,215,924.029812

Nåværende markedsverdi på theydontloveyoulikeiloveyou er $ 61.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAIT er 999.22M, med en total tilgang på 999215924.029812. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.60K.

theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på theydontloveyoulikeiloveyou til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på theydontloveyoulikeiloveyou til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på theydontloveyoulikeiloveyou til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på theydontloveyoulikeiloveyou til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-7.17%
30 dager$ 0-0.62%
60 dager$ 0-20.56%
90 dager$ 0--

Hva er theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT)

Theydontloveyoulikeiloveyou (ticker: WAIT) is a memecoin inspired by the viral TikTok trend from September 2024, set to the iconic lyrics "Wait, They Don't Love You Like I Love You" from Maps by the Yeah Yeah Yeahs. The trend featured two popular dances: one by TikToker @southernbellesuzie, with a bouncy, finger-pointing groove, and another by @user_18373563848, which combined hip-shaking moves with a playful "stop" hand gesture. WAIT captures the energy and fun of this viral moment, turning it into a token for fans of internet culture, memes, and nostalgia. It’s designed as a lighthearted way to celebrate this unique cultural flashpoint rather than as a utility-driven cryptocurrency. The token focuses on building a community of people who love connecting over shared memories and viral trends.

theydontloveyoulikeiloveyou Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for theydontloveyoulikeiloveyou.

Sjekk theydontloveyoulikeiloveyouprisprognosen nå!

WAIT til lokale valutaer

theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WAIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT)

Hvor mye er theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) verdt i dag?
Live WAIT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WAIT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WAIT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for theydontloveyoulikeiloveyou?
Markedsverdien for WAIT er $ 61.60K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WAIT?
Den sirkulerende forsyningen av WAIT er 999.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWAIT ?
WAIT oppnådde en ATH-pris på 0.063126 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WAIT?
WAIT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WAIT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WAIT er -- USD.
Vil WAIT gå høyere i år?
WAIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WAIT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:19:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.