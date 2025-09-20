Thetanuts Finance (NUTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00154564 24 timer høy $ 0.00158896 All Time High $ 0.0407299 Laveste pris $ 0.00137354 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) +1.77% Prisendring (7D) +1.87%

Thetanuts Finance (NUTS) sanntidsprisen er $0.00158894. I løpet av de siste 24 timene har NUTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00154564 og et toppnivå på $ 0.00158896, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NUTS er $ 0.0407299, mens den rekordlave prisen er $ 0.00137354.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NUTS endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, +1.77% over 24 timer og +1.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Thetanuts Finance (NUTS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.68M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.89M Opplagsforsyning 2.31B Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Thetanuts Finance er $ 3.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NUTS er 2.31B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.89M.