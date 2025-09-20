Dagens Thetanuts Finance livepris er 0.00158894 USD. Spor prisoppdateringer for NUTS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NUTS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Thetanuts Finance livepris er 0.00158894 USD. Spor prisoppdateringer for NUTS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NUTS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 NUTS til USD livepris:

$0.00158889
$0.00158889$0.00158889
+1.70%1D
USD
Thetanuts Finance (NUTS) Live prisdiagram
Thetanuts Finance (NUTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00154564
$ 0.00154564$ 0.00154564
24 timer lav
$ 0.00158896
$ 0.00158896$ 0.00158896
24 timer høy

$ 0.00154564
$ 0.00154564$ 0.00154564

$ 0.00158896
$ 0.00158896$ 0.00158896

$ 0.0407299
$ 0.0407299$ 0.0407299

$ 0.00137354
$ 0.00137354$ 0.00137354

+0.06%

+1.77%

+1.87%

+1.87%

Thetanuts Finance (NUTS) sanntidsprisen er $0.00158894. I løpet av de siste 24 timene har NUTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00154564 og et toppnivå på $ 0.00158896, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NUTS er $ 0.0407299, mens den rekordlave prisen er $ 0.00137354.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NUTS endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, +1.77% over 24 timer og +1.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Thetanuts Finance (NUTS) Markedsinformasjon

$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M

--
----

$ 15.89M
$ 15.89M$ 15.89M

2.31B
2.31B 2.31B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Thetanuts Finance er $ 3.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NUTS er 2.31B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.89M.

Thetanuts Finance (NUTS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Thetanuts Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Thetanuts Finance til USD ble $ +0.0001472229.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Thetanuts Finance til USD ble $ +0.0000672274.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Thetanuts Finance til USD ble $ +0.0000197077735390683.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+1.77%
30 dager$ +0.0001472229+9.27%
60 dager$ +0.0000672274+4.23%
90 dager$ +0.0000197077735390683+1.26%

Hva er Thetanuts Finance (NUTS)

Thetanuts Finance is building a decentralised on-chain options protocol focused on altcoin options.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

Thetanuts Finance (NUTS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Thetanuts Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Thetanuts Finance (NUTS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Thetanuts Finance (NUTS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Thetanuts Finance.

Sjekk Thetanuts Financeprisprognosen nå!

NUTS til lokale valutaer

Thetanuts Finance (NUTS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Thetanuts Finance (NUTS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NUTS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Thetanuts Finance (NUTS)

Hvor mye er Thetanuts Finance (NUTS) verdt i dag?
Live NUTS prisen i USD er 0.00158894 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NUTS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NUTS til USD er $ 0.00158894. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Thetanuts Finance?
Markedsverdien for NUTS er $ 3.68M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NUTS?
Den sirkulerende forsyningen av NUTS er 2.31B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNUTS ?
NUTS oppnådde en ATH-pris på 0.0407299 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NUTS?
NUTS så en ATL-pris på 0.00137354 USD.
Hva er handelsvolumet til NUTS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NUTS er -- USD.
Vil NUTS gå høyere i år?
NUTS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NUTS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.