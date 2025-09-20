Dagens ThetaDrop livepris er 0.00134378 USD. Spor prisoppdateringer for TDROP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TDROP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ThetaDrop livepris er 0.00134378 USD. Spor prisoppdateringer for TDROP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TDROP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ThetaDrop Pris (TDROP)

1 TDROP til USD livepris:

$0.00134378
$0.00134378$0.00134378
-2.10%1D
ThetaDrop (TDROP) Live prisdiagram
ThetaDrop (TDROP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00134401
$ 0.00134401$ 0.00134401
24 timer lav
$ 0.00137446
$ 0.00137446$ 0.00137446
24 timer høy

$ 0.00134401
$ 0.00134401$ 0.00134401

$ 0.00137446
$ 0.00137446$ 0.00137446

$ 0.061086
$ 0.061086$ 0.061086

$ 0.00113699
$ 0.00113699$ 0.00113699

-0.26%

-2.14%

-4.34%

-4.34%

ThetaDrop (TDROP) sanntidsprisen er $0.00134378. I løpet av de siste 24 timene har TDROP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00134401 og et toppnivå på $ 0.00137446, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TDROP er $ 0.061086, mens den rekordlave prisen er $ 0.00113699.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TDROP endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -2.14% over 24 timer og -4.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ThetaDrop (TDROP) Markedsinformasjon

$ 14.85M
$ 14.85M$ 14.85M

--
----

$ 14.85M
$ 14.85M$ 14.85M

11.05B
11.05B 11.05B

11,050,797,860.0
11,050,797,860.0 11,050,797,860.0

Nåværende markedsverdi på ThetaDrop er $ 14.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TDROP er 11.05B, med en total tilgang på 11050797860.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.85M.

ThetaDrop (TDROP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ThetaDrop til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ThetaDrop til USD ble $ -0.0001305087.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ThetaDrop til USD ble $ -0.0002625883.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ThetaDrop til USD ble $ -0.0000948196822646305.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.14%
30 dager$ -0.0001305087-9.71%
60 dager$ -0.0002625883-19.54%
90 dager$ -0.0000948196822646305-6.59%

Hva er ThetaDrop (TDROP)

TDROP rewards activity on the ThetaDrop NFT Marketplace, provides decentralized governance for ThetaDrop, and rewards stakers with TDROP token rewards. It is a new TNT-20 token built on Theta blockchain, centered around the groundbreaking concept of NFT Liquidity Mining. TDROP tokens are earned by users each time they make a purchase using TFUEL on ThetaDrop (on the secondary market at launch, and on the primary market / initial drops in a coming update), or through a 3rd-party NFT Dapp built on the NFT marketplace smart contract. It can be thought of as ‘mining’ TDROP by providing liquidity to the Theta NFT Marketplace. This incentivizes early adopters of ThetaDrop to provide liquidity which enhances price discovery, improves trading volumes, and drives more user growth and adoption. ThetaDrop users who hold a balance of TDROP will earn VIP benefits including early or exclusive access to NFTs, limited edition packs, unique offline perks and more. TDROP will also serve as the governance token for ThetaDrop and the NFT Marketplace. TDROP holders can stake their tokens to gain voting rights for proposed changes to ThetaDrop. The first TDROP vote proposal is expected to be the earning rate of TDROP for liquidity miners. As the voting process progresses and stabilizes, TDROP holders will be responsible for creating new proposals to be voted on. These community proposals will also serve as the testbed for community governance features to be implemented on the Theta blockchain itself, to be voted on by holders of the Theta token.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

ThetaDrop (TDROP) Ressurs

ThetaDrop Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ThetaDrop (TDROP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ThetaDrop (TDROP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ThetaDrop.

Sjekk ThetaDropprisprognosen nå!

TDROP til lokale valutaer

ThetaDrop (TDROP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ThetaDrop (TDROP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TDROP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ThetaDrop (TDROP)

Hvor mye er ThetaDrop (TDROP) verdt i dag?
Live TDROP prisen i USD er 0.00134378 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TDROP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TDROP til USD er $ 0.00134378. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ThetaDrop?
Markedsverdien for TDROP er $ 14.85M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TDROP?
Den sirkulerende forsyningen av TDROP er 11.05B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTDROP ?
TDROP oppnådde en ATH-pris på 0.061086 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TDROP?
TDROP så en ATL-pris på 0.00113699 USD.
Hva er handelsvolumet til TDROP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TDROP er -- USD.
Vil TDROP gå høyere i år?
TDROP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TDROP prisprognosen for en mer grundig analyse.
ThetaDrop (TDROP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

