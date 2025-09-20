ThetaDrop (TDROP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00134401 24 timer høy $ 0.00137446 All Time High $ 0.061086 Laveste pris $ 0.00113699 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) -2.14% Prisendring (7D) -4.34%

ThetaDrop (TDROP) sanntidsprisen er $0.00134378. I løpet av de siste 24 timene har TDROP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00134401 og et toppnivå på $ 0.00137446, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TDROP er $ 0.061086, mens den rekordlave prisen er $ 0.00113699.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TDROP endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -2.14% over 24 timer og -4.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ThetaDrop (TDROP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.85M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.85M Opplagsforsyning 11.05B Total forsyning 11,050,797,860.0

Nåværende markedsverdi på ThetaDrop er $ 14.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TDROP er 11.05B, med en total tilgang på 11050797860.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.85M.