thesis cat pris i dag

Sanntids thesis cat (QUANT) pris i dag er $ 0.00001328, med en 1.01% endring de siste 24 timene. Nåværende QUANT til USD konverteringssats er $ 0.00001328 per QUANT.

thesis cat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,282.5, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M QUANT. I løpet av de siste 24 timene QUANT har den blitt handlet mellom $ 0.00001307(laveste) og $ 0.00001333 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00289093, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001184.

Kortsiktig har QUANT beveget seg -0.37% i løpet av den siste timen og -13.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

thesis cat (QUANT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.28K$ 13.28K $ 13.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.28K$ 13.28K $ 13.28K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,998,023.0 999,998,023.0 999,998,023.0

Nåværende markedsverdi på thesis cat er $ 13.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUANT er 1000.00M, med en total tilgang på 999998023.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.28K.