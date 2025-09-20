Thesirion (TSO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00079253$ 0.00079253 $ 0.00079253 Laveste pris $ 0.00016051$ 0.00016051 $ 0.00016051 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +5.36% Prisendring (7D) +5.36%

Thesirion (TSO) sanntidsprisen er $0.00025613. I løpet av de siste 24 timene har TSO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TSO er $ 0.00079253, mens den rekordlave prisen er $ 0.00016051.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TSO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Thesirion (TSO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 70.30K$ 70.30K $ 70.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 83.69K$ 83.69K $ 83.69K Opplagsforsyning 274.47M 274.47M 274.47M Total forsyning 326,747,700.0 326,747,700.0 326,747,700.0

Nåværende markedsverdi på Thesirion er $ 70.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TSO er 274.47M, med en total tilgang på 326747700.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.69K.