Thermo Fisher xStock pris i dag

Sanntids Thermo Fisher xStock (TMOX) pris i dag er $ 576.52, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende TMOX til USD konverteringssats er $ 576.52 per TMOX.

Thermo Fisher xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 199,691, med en sirkulerende forsyning på 346.37 TMOX. I løpet av de siste 24 timene TMOX har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 595.39, mens tidenes laveste notering var $ 464.51.

Kortsiktig har TMOX beveget seg -- i løpet av den siste timen og +2.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Thermo Fisher xStock (TMOX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 199.69K$ 199.69K $ 199.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.26M$ 12.26M $ 12.26M Opplagsforsyning 346.37 346.37 346.37 Total forsyning 21,272.12279538514 21,272.12279538514 21,272.12279538514

Nåværende markedsverdi på Thermo Fisher xStock er $ 199.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TMOX er 346.37, med en total tilgang på 21272.12279538514. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.26M.