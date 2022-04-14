Theory Of Gravity (THOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Theory Of Gravity (THOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Theory Of Gravity (THOG) Informasjon Theory Of Gravity is a fair launch memecoin, with games, NFTs and more. Offisiell nettside: https://thog.xyz

Theory Of Gravity (THOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Theory Of Gravity (THOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 113.67K $ 113.67K $ 113.67K Total forsyning: $ 948.50M $ 948.50M $ 948.50M Sirkulerende forsyning: $ 948.50M $ 948.50M $ 948.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 113.67K $ 113.67K $ 113.67K All-time high: $ 0.01931345 $ 0.01931345 $ 0.01931345 All-Time Low: $ 0.00006464 $ 0.00006464 $ 0.00006464 Nåværende pris: $ 0.00011912 $ 0.00011912 $ 0.00011912 Lær mer om Theory Of Gravity (THOG) pris

Theory Of Gravity (THOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Theory Of Gravity (THOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet THOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange THOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår THOGs tokenomics, kan du utforske THOG tokenets livepris!

THOG prisforutsigelse Vil du vite hvor THOG kan være på vei? Vår THOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

