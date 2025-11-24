Theo Short Duration US Treasury Fund pris i dag

Sanntids Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) pris i dag er $ 1.011, med en 0.03% endring de siste 24 timene. Nåværende THBILL til USD konverteringssats er $ 1.011 per THBILL.

Theo Short Duration US Treasury Fund rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 195,331,119, med en sirkulerende forsyning på 193.24M THBILL. I løpet av de siste 24 timene THBILL har den blitt handlet mellom $ 1.008(laveste) og $ 1.015 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.11, mens tidenes laveste notering var $ 0.906552.

Kortsiktig har THBILL beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og +0.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 195.33M$ 195.33M $ 195.33M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 195.33M$ 195.33M $ 195.33M Opplagsforsyning 193.24M 193.24M 193.24M Total forsyning 193,238,235.95534 193,238,235.95534 193,238,235.95534

Nåværende markedsverdi på Theo Short Duration US Treasury Fund er $ 195.33M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THBILL er 193.24M, med en total tilgang på 193238235.95534. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 195.33M.