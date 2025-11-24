BørsDEX+
Sanntidspris for Theo Short Duration US Treasury Fund er i dag 1.011 USD.THBILL markedsverdien er 195,331,119 USD. Spor sanntids THBILL to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Theo Short Duration US Treasury Fund Pris (THBILL)

1 THBILL til USD livepris:

$1.011
$1.011
0.00%1D
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Live prisdiagram
Theo Short Duration US Treasury Fund pris i dag

Sanntids Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) pris i dag er $ 1.011, med en 0.03% endring de siste 24 timene. Nåværende THBILL til USD konverteringssats er $ 1.011 per THBILL.

Theo Short Duration US Treasury Fund rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 195,331,119, med en sirkulerende forsyning på 193.24M THBILL. I løpet av de siste 24 timene THBILL har den blitt handlet mellom $ 1.008(laveste) og $ 1.015 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.11, mens tidenes laveste notering var $ 0.906552.

Kortsiktig har THBILL beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og +0.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Markedsinformasjon

$ 195.33M
--
$ 195.33M
193.24M
193,238,235.95534
Nåværende markedsverdi på Theo Short Duration US Treasury Fund er $ 195.33M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THBILL er 193.24M, med en total tilgang på 193238235.95534. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 195.33M.

Theo Short Duration US Treasury Fund prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.008
24 timer lav
$ 1.015
24 timer høy

$ 1.008
$ 1.015
$ 1.11
$ 0.906552
-0.00%

+0.03%

+0.17%

+0.17%

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Theo Short Duration US Treasury Fund til USD ble $ +0.00028664.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Theo Short Duration US Treasury Fund til USD ble $ +0.0007941405.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Theo Short Duration US Treasury Fund til USD ble $ +0.0074823099.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Theo Short Duration US Treasury Fund til USD ble $ +0.008550674843137.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00028664+0.03%
30 dager$ +0.0007941405+0.08%
60 dager$ +0.0074823099+0.74%
90 dager$ +0.008550674843137+0.85%

Prisforutsigelse for Theo Short Duration US Treasury Fund

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på THBILL for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Theo Short Duration US Treasury Fund potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Folk spør også: Andre spørsmål om Theo Short Duration US Treasury Fund

Hvor mye vil 1 Theo Short Duration US Treasury Fund være verdt i 2030?
Hvis Theo Short Duration US Treasury Fund skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Theo Short Duration US Treasury Fund priser og forventet avkastning.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.