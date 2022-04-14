The1 (THE1) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The1 (THE1), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The1 (THE1) Informasjon THE1 is a dynamic crypto token analysis platform that harnesses a coordinated collective of specialized AI agents to deliver in-depth market assessments, strategic investment advice, and comprehensive portfolio insights. By employing a hierarchical approach, multiple expert agents collaborate to evaluate narrative propagation, token fundamentals, chart patterns, and sentiment data, ensuring accurate and actionable recommendations. Offisiell nettside: https://the1.life/ Kjøp THE1 nå!

The1 (THE1) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The1 (THE1), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.32K $ 8.32K $ 8.32K Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.32K $ 8.32K $ 8.32K All-time high: $ 0.02333516 $ 0.02333516 $ 0.02333516 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The1 (THE1) pris

The1 (THE1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The1 (THE1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet THE1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange THE1 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår THE1s tokenomics, kan du utforske THE1 tokenets livepris!

THE1 prisforutsigelse Vil du vite hvor THE1 kan være på vei? Vår THE1 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se THE1 tokenets prisforutsigelse nå!

