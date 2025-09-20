The1 (THE1) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02333516 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -1.25% Prisendring (7D) -3.61%

The1 (THE1) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har THE1 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THE1 er $ 0.02333516, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THE1 endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -1.25% over 24 timer og -3.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The1 (THE1) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 58.51K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.51K Opplagsforsyning 999.99M Total forsyning 999,987,481.271494

Nåværende markedsverdi på The1 er $ 58.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THE1 er 999.99M, med en total tilgang på 999987481.271494. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.51K.