The Year Of The Snake (2025) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001113 $ 0.00001113 $ 0.00001113 24 timer lav $ 0.0000113 $ 0.0000113 $ 0.0000113 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001113$ 0.00001113 $ 0.00001113 24 timer høy $ 0.0000113$ 0.0000113 $ 0.0000113 All Time High $ 0.00152981$ 0.00152981 $ 0.00152981 Laveste pris $ 0.00000491$ 0.00000491 $ 0.00000491 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.89% Prisendring (7D) -0.89% Prisendring (7D) -0.89%

The Year Of The Snake (2025) sanntidsprisen er $0.00001123. I løpet av de siste 24 timene har 2025 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001113 og et toppnivå på $ 0.0000113, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 2025 er $ 0.00152981, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000491.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 2025 endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.89% over 24 timer og -0.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Year Of The Snake (2025) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.96K$ 9.96K $ 9.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.96K$ 9.96K $ 9.96K Opplagsforsyning 886.88M 886.88M 886.88M Total forsyning 886,881,697.843999 886,881,697.843999 886,881,697.843999

Nåværende markedsverdi på The Year Of The Snake er $ 9.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 2025 er 886.88M, med en total tilgang på 886881697.843999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.96K.