The Wizard of Buyback (WIZB) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i The Wizard of Buyback (WIZB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 18:03:40 (UTC+8)
USD

The Wizard of Buyback (WIZB) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Wizard of Buyback (WIZB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 6.20K
$ 6.20K
Total forsyning:
$ 999.30M
$ 999.30M
Sirkulerende forsyning:
$ 999.30M
$ 999.30M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 6.20K
$ 6.20K
All-time high:
$ 0.00113077
$ 0.00113077
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
$ 0

The Wizard of Buyback (WIZB) Informasjon

Offisiell nettside:
https://pump.fun/coin/HegMoXeaVf8sUsHsqW8KEQtTzwHGZKuK5y8sMSCNpump

The Wizard of Buyback (WIZB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak The Wizard of Buyback (WIZB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet WIZB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange WIZB tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår WIZBs tokenomics, kan du utforske WIZB tokenets livepris!

WIZB prisforutsigelse

Vil du vite hvor WIZB kan være på vei? Vår WIZB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

