The Wizard of Buyback pris i dag

Sanntids The Wizard of Buyback (WIZB) pris i dag er $ 0.00000616, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende WIZB til USD konverteringssats er $ 0.00000616 per WIZB.

The Wizard of Buyback rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,155.9, med en sirkulerende forsyning på 999.30M WIZB. I løpet av de siste 24 timene WIZB har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00113077, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000597.

Kortsiktig har WIZB beveget seg -- i løpet av den siste timen og -6.92% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

The Wizard of Buyback (WIZB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.16K$ 6.16K $ 6.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.16K$ 6.16K $ 6.16K Opplagsforsyning 999.30M 999.30M 999.30M Total forsyning 999,297,043.273347 999,297,043.273347 999,297,043.273347

