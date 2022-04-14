The Upsider AI (UP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Upsider AI (UP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Upsider AI (UP) Informasjon The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI. Offisiell nettside: https://theupsiderai.com/ Kjøp UP nå!

The Upsider AI (UP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Upsider AI (UP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Total forsyning: $ 993.18M $ 993.18M $ 993.18M Sirkulerende forsyning: $ 993.18M $ 993.18M $ 993.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M All-time high: $ 0.00588413 $ 0.00588413 $ 0.00588413 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00248078 $ 0.00248078 $ 0.00248078 Lær mer om The Upsider AI (UP) pris

The Upsider AI (UP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Upsider AI (UP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UPs tokenomics, kan du utforske UP tokenets livepris!

UP prisforutsigelse Vil du vite hvor UP kan være på vei? Vår UP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UP tokenets prisforutsigelse nå!

