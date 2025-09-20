The Upsider AI (UP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00349242 $ 0.00349242 $ 0.00349242 24 timer lav $ 0.00469838 $ 0.00469838 $ 0.00469838 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00349242$ 0.00349242 $ 0.00349242 24 timer høy $ 0.00469838$ 0.00469838 $ 0.00469838 All Time High $ 0.00588413$ 0.00588413 $ 0.00588413 Laveste pris $ 0.0001267$ 0.0001267 $ 0.0001267 Prisendring (1H) +0.15% Prisendring (1D) +2.57% Prisendring (7D) +82.87% Prisendring (7D) +82.87%

The Upsider AI (UP) sanntidsprisen er $0.00456927. I løpet av de siste 24 timene har UP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00349242 og et toppnivå på $ 0.00469838, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UP er $ 0.00588413, mens den rekordlave prisen er $ 0.0001267.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UP endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, +2.57% over 24 timer og +82.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Upsider AI (UP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M Opplagsforsyning 993.18M 993.18M 993.18M Total forsyning 993,181,006.7204883 993,181,006.7204883 993,181,006.7204883

Nåværende markedsverdi på The Upsider AI er $ 4.54M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UP er 993.18M, med en total tilgang på 993181006.7204883. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.54M.