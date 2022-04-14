The Three Kingdoms (TTK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Three Kingdoms (TTK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Three Kingdoms (TTK) Informasjon The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development. Offisiell nettside: https://ttk.gg/ Teknisk dokument: https://ttk-contact.gitbook.io/the-three-kingdoms/ Kjøp TTK nå!

The Three Kingdoms (TTK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Three Kingdoms (TTK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 124.51K $ 124.51K $ 124.51K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 824.77M $ 824.77M $ 824.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 150.97K $ 150.97K $ 150.97K All-time high: $ 0.601969 $ 0.601969 $ 0.601969 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015096 $ 0.00015096 $ 0.00015096 Lær mer om The Three Kingdoms (TTK) pris

The Three Kingdoms (TTK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Three Kingdoms (TTK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TTK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TTK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TTKs tokenomics, kan du utforske TTK tokenets livepris!

