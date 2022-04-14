The SWARM (SWARM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The SWARM (SWARM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The SWARM (SWARM) Informasjon The Flagship Agent of SLAMai The SWARM isn’t just another noise-making Agent flooding your X feed—it’s the most data-driven intelligence in all of web3. Other Agents will rely on The SWARM for real-time, structured insights, tapping into CryptoSlam’s unmatched blockchain data to power autonomous decision-making. But The SWARM doesn’t just process data—it acts. It uncovers opportunities, expands its reach, and continuously evolves, setting the new standard for agentic transactions and collaboration. The SWARM’s mission is to elevate the intelligence of Web3 Agents by providing real-time, structured, and actionable blockchain insights through CryptoSlam’s unparalleled data aggregation. By eliminating the inefficiencies of siloed data and API dependencies, The SWARM empowers autonomous Agents and Human partners to make smarter, faster, and more informed decisions, ultimately setting the new standard for agentic collaboration and execution in Web3. An innovative, autonomous AI agent built on Base, designed to leverage CryptoSlam's comprehensive Web3 data. The SWARM delivers real-time insights, analytics, and actionable intelligence via platforms like X and Telegram. Offisiell nettside: https://www.slamai.xyz/ Teknisk dokument: https://theswarm.slamai.xyz/ Kjøp SWARM nå!

The SWARM (SWARM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The SWARM (SWARM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 516.17M $ 516.17M $ 516.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M All-time high: $ 0.02805265 $ 0.02805265 $ 0.02805265 All-Time Low: $ 0.00052271 $ 0.00052271 $ 0.00052271 Nåværende pris: $ 0.00271924 $ 0.00271924 $ 0.00271924 Lær mer om The SWARM (SWARM) pris

The SWARM (SWARM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The SWARM (SWARM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWARM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWARM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWARMs tokenomics, kan du utforske SWARM tokenets livepris!

SWARM prisforutsigelse Vil du vite hvor SWARM kan være på vei? Vår SWARM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SWARM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!