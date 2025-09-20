The SWARM (SWARM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00302226 24 timer lav $ 0.00339488 24 timer høy All Time High $ 0.02805265 Laveste pris $ 0.00052271 Prisendring (1H) -0.40% Prisendring (1D) -9.96% Prisendring (7D) -31.34%

The SWARM (SWARM) sanntidsprisen er $0.00302857. I løpet av de siste 24 timene har SWARM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00302226 og et toppnivå på $ 0.00339488, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWARM er $ 0.02805265, mens den rekordlave prisen er $ 0.00052271.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWARM endret seg med -0.40% i løpet av den siste timen, -9.96% over 24 timer og -31.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The SWARM (SWARM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.56M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.03M Opplagsforsyning 516.17M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på The SWARM er $ 1.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWARM er 516.17M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.03M.