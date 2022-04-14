The Society Library (SL) tokenomics
$SL is a charity meets crypto story. On the night of October 27th, a volunteer and former teammate/supporter of the charity organization, the Society Library, tweeted to his followers to donate crypto to the charity’s wallet. In addition to various meme-coin donations, an anonymous creator made the $SL coin and gifted 50% to the Society Library. The Society Library had a few choices: ignore, return, dump, or embrace. They chose to embrace. They held.
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Society Library (SL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk.
The Society Library (SL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak The Society Library (SL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet SL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange SL tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår SLs tokenomics, kan du utforske SL tokenets livepris!
