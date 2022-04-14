The RugCoon (RUGGA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The RugCoon (RUGGA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The RugCoon (RUGGA) Informasjon The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself. Offisiell nettside: https://www.rugga.me/ Kjøp RUGGA nå!

The RugCoon (RUGGA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The RugCoon (RUGGA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 64.30K $ 64.30K $ 64.30K Total forsyning: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Sirkulerende forsyning: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 64.30K $ 64.30K $ 64.30K All-time high: $ 0.00931742 $ 0.00931742 $ 0.00931742 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The RugCoon (RUGGA) pris

The RugCoon (RUGGA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The RugCoon (RUGGA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RUGGA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RUGGA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RUGGAs tokenomics, kan du utforske RUGGA tokenets livepris!

RUGGA prisforutsigelse Vil du vite hvor RUGGA kan være på vei? Vår RUGGA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RUGGA tokenets prisforutsigelse nå!

