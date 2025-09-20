The RugCoon (RUGGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00931742$ 0.00931742 $ 0.00931742 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.64% Prisendring (7D) +3.50% Prisendring (7D) +3.50%

The RugCoon (RUGGA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RUGGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RUGGA er $ 0.00931742, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RUGGA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.64% over 24 timer og +3.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The RugCoon (RUGGA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 69.42K$ 69.42K $ 69.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.42K$ 69.42K $ 69.42K Opplagsforsyning 999.00M 999.00M 999.00M Total forsyning 998,995,448.207077 998,995,448.207077 998,995,448.207077

Nåværende markedsverdi på The RugCoon er $ 69.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RUGGA er 999.00M, med en total tilgang på 998995448.207077. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.42K.