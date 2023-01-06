The Rug Game (TRG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Rug Game (TRG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Rug Game (TRG) Informasjon Welcome to The Rug Game TRG is the core governance token of the rug game & will exist beyond the current 10 letter game and all future games. On top of this, there are 10 game tokens. $T $H $E $R $U $G $G* $A $M $E* The 10 tokens above have a 4% tax. 1% buys & burns CULT, 1% which buys & burns TRG, 1% game token sent to burn wallet & 1% which is collected by a contract & held in ETH. All of these tokens launched on January 6th 2023. Between every 30-60 days from these tokens launch or the previous rug, the token which has burnt the least amount numerically of the gaming token, CULT , and TRG is eliminated, and the liquidity is rugged automatically. Any ETH left from the LP at the time of the rug will auto buyback TRG and send it to the TRG DAO & stakers. At the time the token with the least burns rugs, the 1% ETH collected of every other community token is sent as ETH rewards to the winning community tokens holders. A communities corruption can be their saviour. Any wallet can stake & any wallet that holds TRG or CULT can offer a bribe to the DAO. If a wallet sacrifices their TRG or CULT, they can allocate that amount of “points” to a game token of their choosing. Offisiell nettside: https://theruggame.io/ Kjøp TRG nå!

The Rug Game (TRG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Rug Game (TRG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 794.46K $ 794.46K $ 794.46K Total forsyning: $ 5.27T $ 5.27T $ 5.27T Sirkulerende forsyning: $ 5.27T $ 5.27T $ 5.27T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 794.46K $ 794.46K $ 794.46K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The Rug Game (TRG) pris

The Rug Game (TRG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Rug Game (TRG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRGs tokenomics, kan du utforske TRG tokenets livepris!

