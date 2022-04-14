THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Informasjon Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire. Offisiell nettside: https://www.retirementcoin.io/ Kjøp RETIREMENT nå!

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.12K Total forsyning: $ 998.50M Sirkulerende forsyning: $ 998.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 46.12K All-time high: $ 0.00357343 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RETIREMENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RETIREMENT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RETIREMENTs tokenomics, kan du utforske RETIREMENT tokenets livepris!

