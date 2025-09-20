THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00357343$ 0.00357343 $ 0.00357343 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.32% Prisendring (1D) -3.92% Prisendring (7D) -8.26% Prisendring (7D) -8.26%

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RETIREMENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RETIREMENT er $ 0.00357343, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RETIREMENT endret seg med +0.32% i løpet av den siste timen, -3.92% over 24 timer og -8.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.75K$ 50.75K $ 50.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.75K$ 50.75K $ 50.75K Opplagsforsyning 998.50M 998.50M 998.50M Total forsyning 998,504,706.791173 998,504,706.791173 998,504,706.791173

