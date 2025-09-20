Dagens THE RETIREMENT COIN livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for RETIREMENT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RETIREMENT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens THE RETIREMENT COIN livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for RETIREMENT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RETIREMENT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

THE RETIREMENT COIN Logo

THE RETIREMENT COIN Pris (RETIREMENT)

Ikke oppført

1 RETIREMENT til USD livepris:

--
----
-3.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:43:36 (UTC+8)

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00357343
$ 0.00357343$ 0.00357343

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

-3.92%

-8.26%

-8.26%

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RETIREMENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RETIREMENT er $ 0.00357343, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RETIREMENT endret seg med +0.32% i løpet av den siste timen, -3.92% over 24 timer og -8.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Markedsinformasjon

$ 50.75K
$ 50.75K$ 50.75K

--
----

$ 50.75K
$ 50.75K$ 50.75K

998.50M
998.50M 998.50M

998,504,706.791173
998,504,706.791173 998,504,706.791173

Nåværende markedsverdi på THE RETIREMENT COIN er $ 50.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RETIREMENT er 998.50M, med en total tilgang på 998504706.791173. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.75K.

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på THE RETIREMENT COIN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på THE RETIREMENT COIN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på THE RETIREMENT COIN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på THE RETIREMENT COIN til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.92%
30 dager$ 0+11.18%
60 dager$ 0+16.66%
90 dager$ 0--

Hva er THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Ressurs

THE RETIREMENT COIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for THE RETIREMENT COIN.

Sjekk THE RETIREMENT COINprisprognosen nå!

RETIREMENT til lokale valutaer

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RETIREMENT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Hvor mye er THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) verdt i dag?
Live RETIREMENT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RETIREMENT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RETIREMENT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for THE RETIREMENT COIN?
Markedsverdien for RETIREMENT er $ 50.75K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RETIREMENT?
Den sirkulerende forsyningen av RETIREMENT er 998.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRETIREMENT ?
RETIREMENT oppnådde en ATH-pris på 0.00357343 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RETIREMENT?
RETIREMENT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til RETIREMENT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RETIREMENT er -- USD.
Vil RETIREMENT gå høyere i år?
RETIREMENT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RETIREMENT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:43:36 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.