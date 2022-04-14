The Resistance Cat ($RECA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Resistance Cat ($RECA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Resistance Cat ($RECA) Informasjon Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem. Offisiell nettside: https://reca.live Kjøp $RECA nå!

The Resistance Cat ($RECA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Resistance Cat ($RECA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 247.64K $ 247.64K $ 247.64K Total forsyning: $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M Sirkulerende forsyning: $ 9.84M $ 9.84M $ 9.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 251.06K $ 251.06K $ 251.06K All-time high: $ 0.887984 $ 0.887984 $ 0.887984 All-Time Low: $ 0.00981998 $ 0.00981998 $ 0.00981998 Nåværende pris: $ 0.02516148 $ 0.02516148 $ 0.02516148 Lær mer om The Resistance Cat ($RECA) pris

The Resistance Cat ($RECA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Resistance Cat ($RECA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $RECA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $RECA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $RECAs tokenomics, kan du utforske $RECA tokenets livepris!

$RECA prisforutsigelse Vil du vite hvor $RECA kan være på vei? Vår $RECA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $RECA tokenets prisforutsigelse nå!

