The Resistance Cat ($RECA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02751773 $ 0.02751773 $ 0.02751773 24 timer lav $ 0.02814601 $ 0.02814601 $ 0.02814601 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02751773$ 0.02751773 $ 0.02751773 24 timer høy $ 0.02814601$ 0.02814601 $ 0.02814601 All Time High $ 0.887984$ 0.887984 $ 0.887984 Laveste pris $ 0.00981998$ 0.00981998 $ 0.00981998 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) -1.81% Prisendring (7D) -8.40% Prisendring (7D) -8.40%

The Resistance Cat ($RECA) sanntidsprisen er $0.02763411. I løpet av de siste 24 timene har $RECA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02751773 og et toppnivå på $ 0.02814601, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $RECA er $ 0.887984, mens den rekordlave prisen er $ 0.00981998.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $RECA endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -1.81% over 24 timer og -8.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Resistance Cat ($RECA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 271.97K$ 271.97K $ 271.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 275.73K$ 275.73K $ 275.73K Opplagsforsyning 9.84M 9.84M 9.84M Total forsyning 9,977,971.99 9,977,971.99 9,977,971.99

Nåværende markedsverdi på The Resistance Cat er $ 271.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $RECA er 9.84M, med en total tilgang på 9977971.99. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 275.73K.