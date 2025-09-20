Dagens The Resistance Cat livepris er 0.02763411 USD. Spor prisoppdateringer for $RECA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $RECA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens The Resistance Cat livepris er 0.02763411 USD. Spor prisoppdateringer for $RECA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $RECA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om $RECA

$RECA Prisinformasjon

$RECA Offisiell nettside

$RECA tokenomics

$RECA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

The Resistance Cat Logo

The Resistance Cat Pris ($RECA)

Ikke oppført

1 $RECA til USD livepris:

$0.02763411
$0.02763411$0.02763411
-1.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
The Resistance Cat ($RECA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:55:21 (UTC+8)

The Resistance Cat ($RECA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02751773
$ 0.02751773$ 0.02751773
24 timer lav
$ 0.02814601
$ 0.02814601$ 0.02814601
24 timer høy

$ 0.02751773
$ 0.02751773$ 0.02751773

$ 0.02814601
$ 0.02814601$ 0.02814601

$ 0.887984
$ 0.887984$ 0.887984

$ 0.00981998
$ 0.00981998$ 0.00981998

+0.19%

-1.81%

-8.40%

-8.40%

The Resistance Cat ($RECA) sanntidsprisen er $0.02763411. I løpet av de siste 24 timene har $RECA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02751773 og et toppnivå på $ 0.02814601, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $RECA er $ 0.887984, mens den rekordlave prisen er $ 0.00981998.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $RECA endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -1.81% over 24 timer og -8.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Resistance Cat ($RECA) Markedsinformasjon

$ 271.97K
$ 271.97K$ 271.97K

--
----

$ 275.73K
$ 275.73K$ 275.73K

9.84M
9.84M 9.84M

9,977,971.99
9,977,971.99 9,977,971.99

Nåværende markedsverdi på The Resistance Cat er $ 271.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $RECA er 9.84M, med en total tilgang på 9977971.99. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 275.73K.

The Resistance Cat ($RECA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på The Resistance Cat til USD ble $ -0.00051083908893872.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på The Resistance Cat til USD ble $ -0.0142103685.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på The Resistance Cat til USD ble $ -0.0045575528.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på The Resistance Cat til USD ble $ +0.006895055032581126.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00051083908893872-1.81%
30 dager$ -0.0142103685-51.42%
60 dager$ -0.0045575528-16.49%
90 dager$ +0.006895055032581126+33.25%

Hva er The Resistance Cat ($RECA)

Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

The Resistance Cat ($RECA) Ressurs

Offisiell nettside

The Resistance Cat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil The Resistance Cat ($RECA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine The Resistance Cat ($RECA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for The Resistance Cat.

Sjekk The Resistance Catprisprognosen nå!

$RECA til lokale valutaer

The Resistance Cat ($RECA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak The Resistance Cat ($RECA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $RECA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om The Resistance Cat ($RECA)

Hvor mye er The Resistance Cat ($RECA) verdt i dag?
Live $RECA prisen i USD er 0.02763411 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $RECA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $RECA til USD er $ 0.02763411. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for The Resistance Cat?
Markedsverdien for $RECA er $ 271.97K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $RECA?
Den sirkulerende forsyningen av $RECA er 9.84M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$RECA ?
$RECA oppnådde en ATH-pris på 0.887984 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $RECA?
$RECA så en ATL-pris på 0.00981998 USD.
Hva er handelsvolumet til $RECA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $RECA er -- USD.
Vil $RECA gå høyere i år?
$RECA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $RECA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:55:21 (UTC+8)

The Resistance Cat ($RECA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.