The Republican Party (GOP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Republican Party (GOP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Republican Party (GOP) Informasjon GOP is more than just a token—it's a movement. Inspired by the principles that define the Republican Party. $GOP stands for freedom, tradition, and the power of the people. We are bringing conservative values into the digital age, building a decentralized community that champions limited government, personal liberty, America First, secure borders, and the values that make America great again! For the people, by the people Offisiell nettside: https://gop-crypto.vip/ Kjøp GOP nå!

The Republican Party (GOP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Republican Party (GOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.99K $ 20.99K $ 20.99K Total forsyning: $ 8.08B $ 8.08B $ 8.08B Sirkulerende forsyning: $ 8.08B $ 8.08B $ 8.08B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.99K $ 20.99K $ 20.99K All-time high: $ 0.0002609 $ 0.0002609 $ 0.0002609 All-Time Low: $ 0.0000012 $ 0.0000012 $ 0.0000012 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The Republican Party (GOP) pris

The Republican Party (GOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Republican Party (GOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOPs tokenomics, kan du utforske GOP tokenets livepris!

GOP prisforutsigelse Vil du vite hvor GOP kan være på vei? Vår GOP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!