The Professor (LAB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LAB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LAB er $ 0.02725935, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LAB endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -9.90% over 24 timer og -16.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Professor (LAB) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på The Professor er $ 46.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LAB er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.69K.