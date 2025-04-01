The Pride (PRIDE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Pride (PRIDE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Pride (PRIDE) Informasjon At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members. Offisiell nettside: https://www.thepride.fun Teknisk dokument: https://thepride.cloud/wp-content/uploads/2025/04/pride_whitepaper.pdf Kjøp PRIDE nå!

The Pride (PRIDE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Pride (PRIDE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.58K $ 17.58K $ 17.58K Total forsyning: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M Sirkulerende forsyning: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.58K $ 17.58K $ 17.58K All-time high: $ 0.00033444 $ 0.00033444 $ 0.00033444 All-Time Low: $ 0.00001288 $ 0.00001288 $ 0.00001288 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The Pride (PRIDE) pris

The Pride (PRIDE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Pride (PRIDE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRIDE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRIDE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PRIDEs tokenomics, kan du utforske PRIDE tokenets livepris!

