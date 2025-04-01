The Pride (PRIDE) tokenomics
At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members.
The Pride (PRIDE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak The Pride (PRIDE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet PRIDE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange PRIDE tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.