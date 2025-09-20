Dagens The Pride livepris er 0.00002103 USD. Spor prisoppdateringer for PRIDE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PRIDE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens The Pride livepris er 0.00002103 USD. Spor prisoppdateringer for PRIDE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PRIDE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PRIDE

PRIDE Prisinformasjon

PRIDE teknisk dokument

PRIDE Offisiell nettside

PRIDE tokenomics

PRIDE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

The Pride Logo

The Pride Pris (PRIDE)

Ikke oppført

1 PRIDE til USD livepris:

--
----
-2.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
The Pride (PRIDE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:43:27 (UTC+8)

The Pride (PRIDE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00002069
$ 0.00002069$ 0.00002069
24 timer lav
$ 0.00002157
$ 0.00002157$ 0.00002157
24 timer høy

$ 0.00002069
$ 0.00002069$ 0.00002069

$ 0.00002157
$ 0.00002157$ 0.00002157

$ 0.00033444
$ 0.00033444$ 0.00033444

$ 0.00001288
$ 0.00001288$ 0.00001288

+0.10%

-2.49%

-12.63%

-12.63%

The Pride (PRIDE) sanntidsprisen er $0.00002103. I løpet av de siste 24 timene har PRIDE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002069 og et toppnivå på $ 0.00002157, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRIDE er $ 0.00033444, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001288.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRIDE endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -2.49% over 24 timer og -12.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Pride (PRIDE) Markedsinformasjon

$ 19.50K
$ 19.50K$ 19.50K

--
----

$ 19.50K
$ 19.50K$ 19.50K

930.00M
930.00M 930.00M

929,996,666.6666666
929,996,666.6666666 929,996,666.6666666

Nåværende markedsverdi på The Pride er $ 19.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRIDE er 930.00M, med en total tilgang på 929996666.6666666. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.50K.

The Pride (PRIDE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på The Pride til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på The Pride til USD ble $ +0.0000078566.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på The Pride til USD ble $ -0.0000065565.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på The Pride til USD ble $ -0.000008123915706775665.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.49%
30 dager$ +0.0000078566+37.36%
60 dager$ -0.0000065565-31.17%
90 dager$ -0.000008123915706775665-27.86%

Hva er The Pride (PRIDE)

At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

The Pride (PRIDE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

The Pride Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil The Pride (PRIDE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine The Pride (PRIDE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for The Pride.

Sjekk The Prideprisprognosen nå!

PRIDE til lokale valutaer

The Pride (PRIDE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak The Pride (PRIDE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PRIDE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om The Pride (PRIDE)

Hvor mye er The Pride (PRIDE) verdt i dag?
Live PRIDE prisen i USD er 0.00002103 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PRIDE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PRIDE til USD er $ 0.00002103. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for The Pride?
Markedsverdien for PRIDE er $ 19.50K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PRIDE?
Den sirkulerende forsyningen av PRIDE er 930.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPRIDE ?
PRIDE oppnådde en ATH-pris på 0.00033444 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PRIDE?
PRIDE så en ATL-pris på 0.00001288 USD.
Hva er handelsvolumet til PRIDE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PRIDE er -- USD.
Vil PRIDE gå høyere i år?
PRIDE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PRIDE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:43:27 (UTC+8)

The Pride (PRIDE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.