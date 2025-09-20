The Pride (PRIDE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002069 24 timer lav $ 0.00002157 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002069 24 timer høy $ 0.00002157 All Time High $ 0.00033444 Laveste pris $ 0.00001288 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -2.49% Prisendring (7D) -12.63%

The Pride (PRIDE) sanntidsprisen er $0.00002103. I løpet av de siste 24 timene har PRIDE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002069 og et toppnivå på $ 0.00002157, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRIDE er $ 0.00033444, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001288.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRIDE endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -2.49% over 24 timer og -12.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Pride (PRIDE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.50K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.50K Opplagsforsyning 930.00M Total forsyning 929,996,666.6666666

Nåværende markedsverdi på The Pride er $ 19.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRIDE er 930.00M, med en total tilgang på 929996666.6666666. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.50K.